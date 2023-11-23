Золотинский Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти06.09.1859
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Священник села Ивакина Ростовского уезда.
Рождение ребёнка
12.04.1818
Дочь: Мелиоранская (Золотинская) Александра Алексеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1820
Сын: Золотинский Николай Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1823
Дочь: Прозорова (Золотинская) Ираида Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1826
Дочь: Аристова (Золотинская) Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
06.09.1859