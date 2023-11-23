Золотинский Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотинский Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

06.09.1859

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Священник села Ивакина Ростовского уезда.
Рождение ребёнка
12.04.1818

Дочь: Мелиоранская (Золотинская) Александра Алексеева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1820

Сын: Золотинский Николай Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1823

Дочь: Прозорова (Золотинская) Ираида Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1826

Дочь: Аристова (Золотинская) Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
06.09.1859

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