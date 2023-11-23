Аристова (Золотинская) Любовь Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАристова (Золотинская) Любовь Алексеевна

Аристова (Золотинская) Любовь Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1826

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1826

Отец: Золотинский Алексей Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
13.10.1847

Муж: Аристов Пётр Фёдоров

Супруг(-а): Любовь Алексеевна Аристова (Золотинская)
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Аристова) Анна Петрова

Отец ребёнка: Аристов Пётр Фёдоров

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Аристова) Екатерина Петрова

Отец ребёнка: Аристов Пётр Фёдоров

Рождение ребёнка
01.10.1853

Сын: Аристов Алексей Петров

Отец ребёнка: Аристов Пётр Фёдоров

Мы используем куки для улучшения работы сайта.