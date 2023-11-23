Аристова (Золотинская) Любовь Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1826
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1826
Отец: Золотинский Алексей Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
13.10.1847
Муж: Аристов Пётр Фёдоров
Супруг(-а): Любовь Алексеевна Аристова (Золотинская)
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Аристова) Анна Петрова
Отец ребёнка: Аристов Пётр Фёдоров
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Аристова) Екатерина Петрова
Отец ребёнка: Аристов Пётр Фёдоров
Рождение ребёнка
01.10.1853
Отец ребёнка: Аристов Пётр Фёдоров