Аристов Алексей Петров 01.10.1853 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аристов Алексей Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1853

Дата смерти

24.06.1931

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1853

Отец: Аристов Пётр Фёдоров

Мать: Аристова (Золотинская) Любовь Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
священник Рижской епархии, протоиерей
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аристова (Беликова) Анна Петрова

Рождение ребёнка
26.10.1884

Дочь: (Аристова) Клавдия Алексеева

Мать ребёнка: Аристова (Беликова) Анна Петрова

Рождение ребёнка
1886

Сын: Аристов Борис Алексеев

Мать ребёнка: Аристова (Беликова) Анна Петрова

Рождение ребёнка
05.07.1888

Сын: Аристов Николай Алексеев

Мать ребёнка: Аристова (Беликова) Анна Петрова

Рождение ребёнка
1891

Сын: Аристов Вячеслав Алексеев

Мать ребёнка: Аристова (Беликова) Анна Петрова

Рождение ребёнка
17.01.1901

Сын: Аристов Дмитрий Алексеев

Мать ребёнка: Аристова (Беликова) Анна Петрова

Рига, Россия
Смерть
24.06.1931
Таллин (Ревель), Эстония
Похороны
27.06.1931
Tallinna Siselinna Kalmistu, Estonia

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