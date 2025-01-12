Аристов Алексей Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1853
Дата смерти24.06.1931
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1853
Работа или профессия
Неизвестно
священник Рижской епархии, протоиерей
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.1884
Дочь: (Аристова) Клавдия Алексеева
Мать ребёнка: Аристова (Беликова) Анна Петрова
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Аристова (Беликова) Анна Петрова
Рождение ребёнка
05.07.1888
Мать ребёнка: Аристова (Беликова) Анна Петрова
Рождение ребёнка
1891
Сын: Аристов Вячеслав Алексеев
Мать ребёнка: Аристова (Беликова) Анна Петрова
Рождение ребёнка
17.01.1901
Мать ребёнка: Аристова (Беликова) Анна Петрова
Рига, Россия
Смерть
24.06.1931
Таллин (Ревель), Эстония
Похороны
27.06.1931
Tallinna Siselinna Kalmistu, Estonia