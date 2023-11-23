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Аристов Пётр Фёдоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

04.10.1857

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

О месте рождения и родителях его данных нет. Окончил Ярославскую духовную семинарию в степени студента. Священник села Дмитриановского Ростовского уезда. В 1854 году переведен в село Уславцево того же... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Священник села Дмитриановского Ростовского уезда. В 1854 году переведен в село Уславцево того же уезда.
Бракосочетание
13.10.1847

Жена: Аристова (Золотинская) Любовь Алексеевна

Супруг(-а): Любовь Алексеевна Аристова (Золотинская)
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Аристова) Анна Петрова

Мать ребёнка: Аристова (Золотинская) Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Аристова) Екатерина Петрова

Мать ребёнка: Аристова (Золотинская) Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
01.10.1853

Сын: Аристов Алексей Петров

Мать ребёнка: Аристова (Золотинская) Любовь Алексеевна

Смерть
04.10.1857

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