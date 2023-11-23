Аристов Пётр Фёдоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти04.10.1857
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
О месте рождения и родителях его данных нет. Окончил Ярославскую духовную семинарию в степени студента. Священник села Дмитриановского Ростовского уезда. В 1854 году переведен в село Уславцево того же... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Священник села Дмитриановского Ростовского уезда. В 1854 году переведен в село Уславцево того же уезда.
Бракосочетание
13.10.1847
Супруг(-а): Любовь Алексеевна Аристова (Золотинская)
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Аристова) Анна Петрова
Мать ребёнка: Аристова (Золотинская) Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Аристова) Екатерина Петрова
Мать ребёнка: Аристова (Золотинская) Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
01.10.1853
Мать ребёнка: Аристова (Золотинская) Любовь Алексеевна
Смерть
04.10.1857