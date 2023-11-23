Аристова (Беликова) Анна Петрова
Место рожденияРига, Россия
Дата рождения21.01.1863
Дата смерти04.12.1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.1884
Дочь: (Аристова) Клавдия Алексеева
Отец ребёнка: Аристов Алексей Петров
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Аристов Алексей Петров
Рождение ребёнка
05.07.1888
Отец ребёнка: Аристов Алексей Петров
Рождение ребёнка
1891
Сын: Аристов Вячеслав Алексеев
Отец ребёнка: Аристов Алексей Петров
Рождение ребёнка
17.01.1901
Отец ребёнка: Аристов Алексей Петров
Смерть
04.12.1936