Аристова (Беликова) Анна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аристова (Беликова) Анна Петрова

Место рождения

Рига, Россия

Дата рождения

21.01.1863

Дата смерти

04.12.1936

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аристов Алексей Петров

Рождение ребёнка
26.10.1884

Дочь: (Аристова) Клавдия Алексеева

Отец ребёнка: Аристов Алексей Петров

Рождение ребёнка
1886

Сын: Аристов Борис Алексеев

Отец ребёнка: Аристов Алексей Петров

Рождение ребёнка
05.07.1888

Сын: Аристов Николай Алексеев

Отец ребёнка: Аристов Алексей Петров

Рождение ребёнка
1891

Сын: Аристов Вячеслав Алексеев

Отец ребёнка: Аристов Алексей Петров

Рождение ребёнка
17.01.1901

Сын: Аристов Дмитрий Алексеев

Отец ребёнка: Аристов Алексей Петров

Похороны
13.04.1936
Смерть
04.12.1936

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