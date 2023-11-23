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Мелиоранский Василий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

До 1896

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Мелиоранский Иван Петров

Мать: Мелиоранская (Золотинская) Александра Алексеева

Мелиоранский Василий Иванович (ок. 1840 — ?) Родился в семье дьячка села Годенова Ростовского уезда Ивана Мелиоранского. В 1865 году окончил Борисоглебское училище. Дьячок села Никольского на Плесне Р... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок села Никольского на Плесне Романов-Борисоглебского уезда.
Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок села Никольского на Плесне Романов-Борисоглебского уезда.
Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок села Никольского на Плесне Романов-Борисоглебского уезда.
Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок села Никольского на Плесне Романов-Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Воскресенская (Мелиоранская) Александра Васильева

Мать ребёнка: Ольга Иванова

Рождение ребёнка
1865

Дочь: (Мелиоранская) Анна Васильева

Мать ребёнка: Ольга Иванова

Образование
1865
окончил Борисоглебское училище
Рождение ребёнка
1868

Сын: Мелиоранский Иван Васильевич

Мать ребёнка: Ольга Иванова

Смерть
До 1896

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