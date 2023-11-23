Мелиоранский Василий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиДо 1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
1840
Мелиоранский Василий Иванович (ок. 1840 — ?) Родился в семье дьячка села Годенова Ростовского уезда Ивана Мелиоранского. В 1865 году окончил Борисоглебское училище. Дьячок села Никольского на Плесне Р... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок села Никольского на Плесне Романов-Борисоглебского уезда.
Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок села Никольского на Плесне Романов-Борисоглебского уезда.
Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок села Никольского на Плесне Романов-Борисоглебского уезда.
Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок села Никольского на Плесне Романов-Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Воскресенская (Мелиоранская) Александра Васильева
Мать ребёнка: Ольга Иванова
Рождение ребёнка
1865
Дочь: (Мелиоранская) Анна Васильева
Мать ребёнка: Ольга Иванова
Образование
1865
окончил Борисоглебское училище
Рождение ребёнка
1868
Сын: Мелиоранский Иван Васильевич
Мать ребёнка: Ольга Иванова
Смерть
До 1896