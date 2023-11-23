Воскресенская (Мелиоранская) Александра Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Мелиоранский Василий Иванов
Мать: Ольга Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Воскресенская) Елизавета Васильева
Отец ребёнка: Воскресенский Василий Павлов
Рождение ребёнка
1888
Сын: Воскресенский Александр Васильев
Отец ребёнка: Воскресенский Василий Павлов
Рождение ребёнка
1894
Сын: Воскресенский Константин Васильев
Отец ребёнка: Воскресенский Василий Павлов
Смерть
Неизвестно