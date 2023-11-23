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Воскресенская (Мелиоранская) Александра Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Мелиоранский Василий Иванов

Мать: Ольга Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воскресенский Василий Павлов

Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Воскресенская) Елизавета Васильева

Отец ребёнка: Воскресенский Василий Павлов

Рождение ребёнка
1888

Сын: Воскресенский Александр Васильев

Отец ребёнка: Воскресенский Василий Павлов

Рождение ребёнка
1894

Сын: Воскресенский Константин Васильев

Отец ребёнка: Воскресенский Василий Павлов

Смерть
Неизвестно

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