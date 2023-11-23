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Ольга Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

После 1896

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Воскресенская Александра Васильева

Отец ребёнка: Мелиоранский Василий Иванов

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Мелиоранский Василий Иванов

Рождение ребёнка
1868

Сын: Мелиоранский Иван Васильевич

Отец ребёнка: Мелиоранский Василий Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мелиоранский Василий Иванов

Смерть
После 1896
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