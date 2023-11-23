Ольга Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиПосле 1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Воскресенская Александра Васильева
Отец ребёнка: Мелиоранский Василий Иванов
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Мелиоранский Василий Иванов
Рождение ребёнка
1868
Сын: Мелиоранский Иван Васильевич
Отец ребёнка: Мелиоранский Василий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1896