Владимирова Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1921
Дата смерти27.10.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1921
Отец: Анисимов Тимофей
Мать: (Кулагина) Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Владимиров Александр
Рождение ребёнка
13.09.1945
Дочь: Штемберг (Владимирова) Людмила
Отец ребёнка: Владимиров Александр
Рождение ребёнка
28.06.1947
Сын: Владимиров Юрий
Отец ребёнка: Владимиров Александр
Рождение ребёнка
16.07.1952
Сын: Владимиров Владимир
Отец ребёнка: Владимиров Александр
Смерть
27.10.2001