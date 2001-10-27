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Владимирова Лидия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1921

Дата смерти

27.10.2001

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1921

Отец: Анисимов Тимофей

Мать: (Кулагина) Аксинья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владимиров Александр

Рождение ребёнка
13.09.1945

Дочь: Штемберг (Владимирова) Людмила

Отец ребёнка: Владимиров Александр

Рождение ребёнка
28.06.1947

Сын: Владимиров Юрий

Отец ребёнка: Владимиров Александр

Рождение ребёнка
16.07.1952

Сын: Владимиров Владимир

Отец ребёнка: Владимиров Александр

Смерть
27.10.2001

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