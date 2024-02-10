Владимиров Владимир
Место рожденияг.Екатеринбург
Дата рождения16.07.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1952
Отец: Владимиров Александр
Мать: Владимирова Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Владимирова) Лариса
Мать ребёнка: Владимирова (Кайгородова) Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: Владимирова Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Владимирова Галина
Рождение ребёнка
1980
Дочь: (Владимирова) Оксана
Мать ребёнка: Владимирова Галина