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Владимиров Владимир

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Место рождения

г.Екатеринбург

Дата рождения

16.07.1952

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1952

Отец: Владимиров Александр

Мать: Владимирова Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Владимирова) Лариса

Мать ребёнка: Владимирова (Кайгородова) Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Владимирова (Кайгородова) Людмила

Развод
Неизвестно

Жена: Владимирова Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Владимирова Галина

Рождение ребёнка
1980

Дочь: (Владимирова) Оксана

Мать ребёнка: Владимирова Галина

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