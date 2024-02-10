Владимиров Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВладимиров Александр

Владимиров Александр

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1909

Дата смерти

14.07.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1909

Отец: Владимиров Иван

Мать: Владимирова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Владимирова Лидия

Рождение ребёнка
13.09.1945

Дочь: Штемберг (Владимирова) Людмила

Мать ребёнка: Владимирова Лидия

Рождение ребёнка
28.06.1947

Сын: Владимиров Юрий

Мать ребёнка: Владимирова Лидия

Рождение ребёнка
16.07.1952

Сын: Владимиров Владимир

Мать ребёнка: Владимирова Лидия

Смерть
14.07.1984

Мы используем куки для улучшения работы сайта.