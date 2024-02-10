Владимиров Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1909
Дата смерти14.07.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1909
Отец: Владимиров Иван
Мать: Владимирова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Владимирова Лидия
Рождение ребёнка
13.09.1945
Дочь: Штемберг (Владимирова) Людмила
Мать ребёнка: Владимирова Лидия
Рождение ребёнка
28.06.1947
Сын: Владимиров Юрий
Мать ребёнка: Владимирова Лидия
Рождение ребёнка
16.07.1952
Сын: Владимиров Владимир
Мать ребёнка: Владимирова Лидия
Смерть
14.07.1984