Владимирова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВладимирова ?

Владимирова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермакова? (Владимирова) Августа

Отец ребёнка: Владимиров Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Санина (Владимирова) Агния

Отец ребёнка: Владимиров Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Будько (Владимирова) Ириида

Отец ребёнка: Владимиров Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Владимирова) Ольга

Отец ребёнка: Владимиров Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимиров Виктор

Отец ребёнка: Владимиров Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимиров Борис

Отец ребёнка: Владимиров Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимиров Василий

Отец ребёнка: Владимиров Иван

Рождение ребёнка
13.09.1909

Сын: Владимиров Александр

Отец ребёнка: Владимиров Иван

Смерть
1949

Мы используем куки для улучшения работы сайта.