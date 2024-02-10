Владимирова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермакова? (Владимирова) Августа
Отец ребёнка: Владимиров Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Санина (Владимирова) Агния
Отец ребёнка: Владимиров Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Будько (Владимирова) Ириида
Отец ребёнка: Владимиров Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Владимирова) Ольга
Отец ребёнка: Владимиров Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимиров Виктор
Отец ребёнка: Владимиров Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимиров Борис
Отец ребёнка: Владимиров Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимиров Василий
Отец ребёнка: Владимиров Иван
Рождение ребёнка
13.09.1909
Сын: Владимиров Александр
Отец ребёнка: Владимиров Иван
Смерть
1949