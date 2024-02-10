Владимиров Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВладимиров Василий

Владимиров Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Владимиров Иван

Мать: Владимирова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимиров Николай

Мать ребёнка: Владимирова Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Печерина (Владимирова) Тамара

Мать ребёнка: Владимирова Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимиров Андрей

Мать ребёнка: Владимирова Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Владимирова Людмила

Рождение ребёнка
1946

Сын: Владимиров Виктор

Мать ребёнка: Владимирова Людмила

Смерть
Неизвестно

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