Владимирова Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимирова Людмила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимиров Николай

Отец ребёнка: Владимиров Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Печерина (Владимирова) Тамара

Отец ребёнка: Владимиров Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимиров Андрей

Отец ребёнка: Владимиров Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владимиров Василий

Рождение ребёнка
1946

Сын: Владимиров Виктор

Отец ребёнка: Владимиров Василий

Смерть
Неизвестно

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