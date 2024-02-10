Владимиров Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермакова? (Владимирова) Августа
Мать ребёнка: Владимирова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Санина (Владимирова) Агния
Мать ребёнка: Владимирова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Будько (Владимирова) Ириида
Мать ребёнка: Владимирова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Владимирова) Ольга
Мать ребёнка: Владимирова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимиров Виктор
Мать ребёнка: Владимирова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимиров Борис
Мать ребёнка: Владимирова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимиров Василий
Мать ребёнка: Владимирова ?
Рождение ребёнка
13.09.1909
Сын: Владимиров Александр
Мать ребёнка: Владимирова ?
Смерть
Неизвестно