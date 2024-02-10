Владимиров Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВладимиров Иван

Владимиров Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермакова? (Владимирова) Августа

Мать ребёнка: Владимирова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Санина (Владимирова) Агния

Мать ребёнка: Владимирова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Будько (Владимирова) Ириида

Мать ребёнка: Владимирова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Владимирова) Ольга

Мать ребёнка: Владимирова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимиров Виктор

Мать ребёнка: Владимирова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимиров Борис

Мать ребёнка: Владимирова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимиров Василий

Мать ребёнка: Владимирова ?

Рождение ребёнка
13.09.1909

Сын: Владимиров Александр

Мать ребёнка: Владимирова ?

Смерть
Неизвестно

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