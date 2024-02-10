Санина (Владимирова) Агния
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Владимиров Иван
Мать: Владимирова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Санин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Санин Генадий
Отец ребёнка: Санин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Санин Александр
Отец ребёнка: Санин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Санин Борис
Отец ребёнка: Санин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Санин Владимир
Отец ребёнка: Санин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Санин Иван
Смерть
Неизвестно