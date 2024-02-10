Санина (Владимирова) Агния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санина (Владимирова) Агния

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Владимиров Иван

Мать: Владимирова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Санин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Санин Генадий

Отец ребёнка: Санин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Санин Александр

Отец ребёнка: Санин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Санин Борис

Отец ребёнка: Санин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Санин Владимир

Отец ребёнка: Санин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Санин Иван

Смерть
Неизвестно

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