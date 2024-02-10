Санин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСанин Иван

Санин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Санина (Владимирова) Агния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Санин Генадий

Мать ребёнка: Санина (Владимирова) Агния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Санин Александр

Мать ребёнка: Санина (Владимирова) Агния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Санин Борис

Мать ребёнка: Санина (Владимирова) Агния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Санин Владимир

Мать ребёнка: Санина (Владимирова) Агния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Санина (Владимирова) Агния

Смерть
1941

Мы используем куки для улучшения работы сайта.