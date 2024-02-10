Санин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Санина (Владимирова) Агния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Санин Генадий
Мать ребёнка: Санина (Владимирова) Агния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Санин Александр
Мать ребёнка: Санина (Владимирова) Агния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Санин Борис
Мать ребёнка: Санина (Владимирова) Агния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Санин Владимир
Мать ребёнка: Санина (Владимирова) Агния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941