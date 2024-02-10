Владимиров Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимиров Борис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Владимиров Иван

Мать: Владимирова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимиров Анатолий

Мать ребёнка: Владимирова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимиров Сергей

Мать ребёнка: Владимирова Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Владимирова Ольга

Смерть
Неизвестно

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