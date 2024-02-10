Владимиров Борис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Владимиров Иван
Мать: Владимирова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимиров Анатолий
Мать ребёнка: Владимирова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимиров Сергей
Мать ребёнка: Владимирова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Владимирова Ольга
Смерть
Неизвестно