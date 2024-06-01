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Владимиров Юрий

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Место рождения

г. Свердловск

Дата рождения

28.06.1947

Дата смерти

10.?.2020

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1947

Отец: Владимиров Александр

Мать: Владимирова Лидия

Место жительства
Неизвестно
Образование
1956
Окончание школы №46
Образование
1966
Радиотехнический техникум
Военная служба
С 1966 по 1969
Бракосочетание
29.?.1969

Жена: Владимирова (Егорова) Зоя

Рождение ребёнка
21.04.1970

Дочь: Коновалова (Владимирова) Ирина

Мать ребёнка: Владимирова (Егорова) Зоя

Рождение ребёнка
19.09.1979

Дочь: (Владимирова) Марина Юрьевна

Мать ребёнка: Владимирова (Егорова) Зоя

Смерть
10.?.2020

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