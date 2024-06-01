Владимиров Юрий
Место рожденияг. Свердловск
Дата рождения28.06.1947
Дата смерти10.?.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1947
Отец: Владимиров Александр
Мать: Владимирова Лидия
Место жительства
Неизвестно
Образование
1956
Окончание школы №46
Образование
1966
Радиотехнический техникум
Военная служба
С 1966 по 1969
Бракосочетание
29.?.1969
Рождение ребёнка
21.04.1970
Дочь: Коновалова (Владимирова) Ирина
Мать ребёнка: Владимирова (Егорова) Зоя
Рождение ребёнка
19.09.1979
Дочь: (Владимирова) Марина Юрьевна
Мать ребёнка: Владимирова (Егорова) Зоя
Смерть
10.?.2020