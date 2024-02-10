Штемберг (Владимирова) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штемберг (Владимирова) Людмила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1945

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1945

Отец: Владимиров Александр

Мать: Владимирова Лидия

Развод
Неизвестно

Муж: Баженов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баженов Владимир

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.02.1966

Сын: Баженов Олег

Отец ребёнка: Баженов Владимир

Бракосочетание
20.01.1976

Муж: Штемберг Михаил

Рождение ребёнка
20.07.1976

Дочь: Дуванская (Штемберг) Ольга

Отец ребёнка: Штемберг Михаил

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