Штемберг (Владимирова) Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1945
Отец: Владимиров Александр
Мать: Владимирова Лидия
Развод
Неизвестно
Муж: Баженов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баженов Владимир
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.02.1966
Сын: Баженов Олег
Отец ребёнка: Баженов Владимир
Бракосочетание
20.01.1976
Муж: Штемберг Михаил
Рождение ребёнка
20.07.1976
Дочь: Дуванская (Штемберг) Ольга
Отец ребёнка: Штемберг Михаил