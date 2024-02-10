Дуванская (Штемберг) Ольга
Место рожденияг. Свердловск
Дата рождения20.07.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1976
Отец: Штемберг Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шайдуллин Марат
Развод
Неизвестно
Муж: Дуванский Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дуванский Дмитрий
Рождение ребёнка
16.03.2003
Сын: Дуванский Никита
Отец ребёнка: Дуванский Дмитрий
Рождение ребёнка
24.07.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шайдуллин Марат