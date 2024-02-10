Дуванская (Штемберг) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дуванская (Штемберг) Ольга

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Место рождения

г. Свердловск

Дата рождения

20.07.1976

Пол

Женский

Отец

1945 г.р.

Мать

1945 г.р.

Муж

1975 г.р.
1975 г.р.

Дети

2003 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1976

Отец: Штемберг Михаил

Мать: Штемберг (Владимирова) Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шайдуллин Марат

Развод
Неизвестно

Муж: Дуванский Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дуванский Дмитрий

Рождение ребёнка
16.03.2003

Сын: Дуванский Никита

Отец ребёнка: Дуванский Дмитрий

Рождение ребёнка
24.07.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шайдуллин Марат

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