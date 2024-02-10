Владимирова (Кайгородова) Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1950
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1950
Отец: Кайгородов Александр
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимиров Алексей
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Владимирова) Лариса
Отец ребёнка: Владимиров Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Владимиров Владимир