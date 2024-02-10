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(Кулагина) Аксинья

Место рождения

Россия

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисимов Петр

Отец ребёнка: Анисимов Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисимов Михаил

Отец ребёнка: Анисимов Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисимов Иван

Отец ребёнка: Анисимов Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова (Анисимова) Татьяна

Отец ребёнка: Анисимов Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Анисимова) Нина

Отец ребёнка: Анисимов Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антропова (Анисимова) Анфуса

Отец ребёнка: Анисимов Тимофей

Рождение ребёнка
24.03.1921

Дочь: Владимирова Лидия

Отец ребёнка: Анисимов Тимофей

Смерть
Неизвестно

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