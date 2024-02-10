(Кулагина) Аксинья
Место рожденияРоссия
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анисимов Петр
Отец ребёнка: Анисимов Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анисимов Михаил
Отец ребёнка: Анисимов Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анисимов Иван
Отец ребёнка: Анисимов Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова (Анисимова) Татьяна
Отец ребёнка: Анисимов Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Анисимова) Нина
Отец ребёнка: Анисимов Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антропова (Анисимова) Анфуса
Отец ребёнка: Анисимов Тимофей
Рождение ребёнка
24.03.1921
Дочь: Владимирова Лидия
Отец ребёнка: Анисимов Тимофей
Смерть
Неизвестно