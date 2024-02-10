Анисимов Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимов Тимофей

Место рождения

Россия

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисимов Петр

Мать ребёнка: (Кулагина) Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисимов Михаил

Мать ребёнка: (Кулагина) Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисимов Иван

Мать ребёнка: (Кулагина) Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова (Анисимова) Татьяна

Мать ребёнка: (Кулагина) Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Анисимова) Нина

Мать ребёнка: (Кулагина) Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антропова (Анисимова) Анфуса

Мать ребёнка: (Кулагина) Аксинья

Рождение ребёнка
24.03.1921

Дочь: Владимирова Лидия

Мать ребёнка: (Кулагина) Аксинья

Смерть
Неизвестно

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