Анисимов Тимофей
Место рожденияРоссия
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анисимов Петр
Мать ребёнка: (Кулагина) Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анисимов Михаил
Мать ребёнка: (Кулагина) Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анисимов Иван
Мать ребёнка: (Кулагина) Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова (Анисимова) Татьяна
Мать ребёнка: (Кулагина) Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Анисимова) Нина
Мать ребёнка: (Кулагина) Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антропова (Анисимова) Анфуса
Мать ребёнка: (Кулагина) Аксинья
Рождение ребёнка
24.03.1921
Дочь: Владимирова Лидия
Мать ребёнка: (Кулагина) Аксинья
Смерть
Неизвестно