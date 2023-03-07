Абрамов Петр Кузьмич
Место рождения
Дата рождения08.09.1896
Дата смерти26.10.1943
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1896
Рождение ребёнка
01.02.1926
Мать ребёнка: Абрамова Вера Михайловна
Рождение ребёнка
10.06.1928
Дочь: Лебедь Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Абрамова Вера Михайловна
Рождение ребёнка
14.09.1930
Сын: Абрамов Владимир Петрович
Мать ребёнка: Абрамова Вера Михайловна
Рождение ребёнка
07.02.1943
Дочь: Донских Лидия Петровна
Мать ребёнка: Абрамова Вера Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абрамова Вера Михайловна
Смерть
26.10.1943
Орск, город Орск, Оренбургская область