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Абрамов Петр Кузьмич

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Место рождения

Клевень, Хомутовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

08.09.1896

Дата смерти

26.10.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1896

Отец: Абрамов Кузьма Тимофеевич

Мать: Абрамова Мария Гаврииловна

Клевень, Хомутовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.02.1926

Сын: Абрамов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Абрамова Вера Михайловна

Рождение ребёнка
10.06.1928

Дочь: Лебедь Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Абрамова Вера Михайловна

Рождение ребёнка
14.09.1930

Сын: Абрамов Владимир Петрович

Мать ребёнка: Абрамова Вера Михайловна

Рождение ребёнка
07.02.1943

Дочь: Донских Лидия Петровна

Мать ребёнка: Абрамова Вера Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова Вера Михайловна

Смерть
26.10.1943
Орск, город Орск, Оренбургская область
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