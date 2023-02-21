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Абрамов Кузьма Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1923 или 1924

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абрамов Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1896

Сын: Абрамов Петр Кузьмич

Мать ребёнка: Абрамова Мария Гаврииловна

Клевень, Хомутовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Абрамова Неизвестно

Мать ребёнка: Абрамова Мария Гаврииловна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Абрамов Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Абрамова Мария Гаврииловна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Абрамов Павел Кузьмич

Мать ребёнка: Абрамова Мария Гаврииловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Неизвестно

Мать ребёнка: Абрамова Мария Гаврииловна

Смерть
1923 или 1924
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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