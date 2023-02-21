Абрамов Кузьма Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1923 или 1924
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абрамов Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1896
Сын: Абрамов Петр Кузьмич
Мать ребёнка: Абрамова Мария Гаврииловна
Клевень, Хомутовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Абрамова Неизвестно
Мать ребёнка: Абрамова Мария Гаврииловна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Абрамов Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Абрамова Мария Гаврииловна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Абрамова Мария Гаврииловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов Неизвестно
Мать ребёнка: Абрамова Мария Гаврииловна
Смерть
1923 или 1924
Челябинск, Челябинский, Челябинская область