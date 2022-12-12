Абрамова Мария Гаврииловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1928
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1896
Сын: Абрамов Петр Кузьмич
Отец ребёнка: Абрамов Кузьма Тимофеевич
Клевень, Хомутовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Абрамова Неизвестно
Отец ребёнка: Абрамов Кузьма Тимофеевич
Рождение ребёнка
1907
Сын: Абрамов Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Абрамов Кузьма Тимофеевич
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Абрамов Кузьма Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов Неизвестно
Отец ребёнка: Абрамов Кузьма Тимофеевич
Смерть
После 1928
Орск, город Орск, Оренбургская область