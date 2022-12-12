Абрамова Мария Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамова Мария Гаврииловна

Абрамова Мария Гаврииловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1928

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1896

Сын: Абрамов Петр Кузьмич

Отец ребёнка: Абрамов Кузьма Тимофеевич

Клевень, Хомутовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Абрамова Неизвестно

Отец ребёнка: Абрамов Кузьма Тимофеевич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Абрамов Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Абрамов Кузьма Тимофеевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Абрамов Павел Кузьмич

Отец ребёнка: Абрамов Кузьма Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрамов Неизвестно

Отец ребёнка: Абрамов Кузьма Тимофеевич

Смерть
После 1928
Орск, город Орск, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close