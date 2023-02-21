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Абрамова Неизвестно
Абрамова Неизвестно
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1906
Пол
Женский
Отец
Абрамов Кузьма Тимофеевич
Мать
Абрамова Мария Гаврииловна
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1906
Отец:
Абрамов Кузьма Тимофеевич
Мать:
Абрамова Мария Гаврииловна
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