Абрамова Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова Неизвестно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1906

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906

Отец: Абрамов Кузьма Тимофеевич

Мать: Абрамова Мария Гаврииловна

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