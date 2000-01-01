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Абрамов Иван Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Абрамов Кузьма Тимофеевич

Мать: Абрамова Мария Гаврииловна

Смерть
1941
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