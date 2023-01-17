Донских (Абрамова) Лидия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1943
Отец: Абрамов Петр Кузьмич
Мать: Абрамова Вера Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филатова Марина Петровна
Отец ребёнка: Донских Петр Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саламатина Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Донских Петр Владимирович