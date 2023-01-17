Донских (Абрамова) Лидия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДонских (Абрамова) Лидия Петровна

Донских (Абрамова) Лидия Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1943

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1943

Отец: Абрамов Петр Кузьмич

Мать: Абрамова Вера Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Донских Петр Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филатова Марина Петровна

Отец ребёнка: Донских Петр Владимирович

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саламатина Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Донских Петр Владимирович

Орск, город Орск, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close