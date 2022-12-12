Абрамова (Коваленко) Вера Михайловна
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Коваленко Михаил
Мать: ?
Рождение ребёнка
01.02.1926
Отец ребёнка: Абрамов Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
10.06.1928
Дочь: Лебедь Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Абрамов Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
14.09.1930
Сын: Абрамов Владимир Петрович
Отец ребёнка: Абрамов Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
07.02.1943
Дочь: Донских Лидия Петровна
Отец ребёнка: Абрамов Петр Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абрамов Петр Кузьмич
Смерть
Неизвестно