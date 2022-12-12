Абрамова (Коваленко) Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Коваленко) Вера Михайловна

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Место рождения

Новогригоровка Первая, Кіровоградська область

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Коваленко Михаил

Мать: ?

Новогригоровка Первая, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
01.02.1926

Сын: Абрамов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Абрамов Петр Кузьмич

Рождение ребёнка
10.06.1928

Дочь: Лебедь Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Абрамов Петр Кузьмич

Рождение ребёнка
14.09.1930

Сын: Абрамов Владимир Петрович

Отец ребёнка: Абрамов Петр Кузьмич

Рождение ребёнка
07.02.1943

Дочь: Донских Лидия Петровна

Отец ребёнка: Абрамов Петр Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Петр Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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