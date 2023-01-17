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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Абрамова Вера Михайловна
Отец ребёнка: Коваленко Михаил
Новогригоровка Первая, Кіровоградська область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коваленко Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скосарь Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Коваленко Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коваленко Петр Михайлович
Отец ребёнка: Коваленко Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вовк Прасковья Дмитриевна
Отец ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно