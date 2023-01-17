Коваленко Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Абрамова Вера Михайловна
Мать ребёнка: ?
Новогригоровка Первая, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скосарь Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коваленко Петр Михайлович
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно