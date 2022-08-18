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Коваленко Петр Михайлович
Коваленко Петр Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
17.02.1970
Пол
Мужской
Отец
Коваленко Михаил
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Коваленко Михаил
Мать:
?
Смерть
17.02.1970
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