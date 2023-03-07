Зудова (Щепетильникова) Юлия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зудова (Щепетильникова) Юлия Васильевна

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Место рождения

Цивильск, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

29.09.1863

Дата смерти

14.09.1942

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1863

Отец: Щепетильников Василий Дмитриевич

Мать: Щепетильникова Анфиса Дмитриевна

Цивильск, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
10.02.1884 ст.

Муж: Зудов Иван Тимофеевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
23.04.1890 ст.

Сын: Зудов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Зудов Иван Тимофеевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
12.09.1892 ст.

Дочь: Зудова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Зудов Иван Тимофеевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
14.12.1895 ст.

Сын: Зудов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Зудов Иван Тимофеевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
16.09.1903

Сын: Зудов Константин Иванович

Отец ребёнка: Зудов Иван Тимофеевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
14.09.1942
Пермь, Пермский, Пермский край
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