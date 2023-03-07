Зудова (Щепетильникова) Юлия Васильевна
Место рождения
Дата рождения29.09.1863
Дата смерти14.09.1942
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1863
Бракосочетание
10.02.1884 ст.
Рождение ребёнка
23.04.1890 ст.
Отец ребёнка: Зудов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
12.09.1892 ст.
Дочь: Зудова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Зудов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
14.12.1895 ст.
Отец ребёнка: Зудов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
16.09.1903
Сын: Зудов Константин Иванович
Отец ребёнка: Зудов Иван Тимофеевич
Смерть
14.09.1942