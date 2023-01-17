Зудов Иван Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения22.07.1860 ст.
Дата смерти13.04.1919 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1860 ст.
Бракосочетание
10.02.1884 ст.
Жена: Зудова Юлия Васильевна
Рождение ребёнка
23.04.1890 ст.
Мать ребёнка: Зудова Юлия Васильевна
Рождение ребёнка
12.09.1892 ст.
Дочь: Зудова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Зудова Юлия Васильевна
Рождение ребёнка
14.12.1895 ст.
Мать ребёнка: Зудова Юлия Васильевна
Рождение ребёнка
16.09.1903
Сын: Зудов Константин Иванович
Мать ребёнка: Зудова Юлия Васильевна
Смерть
13.04.1919 ст.