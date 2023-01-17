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Зудов Иван Тимофеевич

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Место рождения

Бисерть, Бисертский, Свердловская область

Дата рождения

22.07.1860 ст.

Дата смерти

13.04.1919 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1860 ст.

Отец: Зудов Тимофей Федорович

Мать: Зудова Феодосия Стефановна

Бисерть, Бисертский, Свердловская область
Бракосочетание
10.02.1884 ст.

Жена: Зудова Юлия Васильевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
23.04.1890 ст.

Сын: Зудов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Зудова Юлия Васильевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
12.09.1892 ст.

Дочь: Зудова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Зудова Юлия Васильевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
14.12.1895 ст.

Сын: Зудов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Зудова Юлия Васильевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
16.09.1903

Сын: Зудов Константин Иванович

Мать ребёнка: Зудова Юлия Васильевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
13.04.1919 ст.
Пермь, Пермский, Пермский край
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