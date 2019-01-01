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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
989. Бисертский завод, село заводское бывшее владельческое, при пруде и рч. Бисерте, дворов 844, жителей 4691, церковь православная, церковь единоверческая, школа, железо Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Бисертский завод
завод Бисертский
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
487368Бисертьпгт56°51'с.ш.59°03'в.д.O-40-119
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65759000051рп Бисертьрабочий поселок
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) зав. Бисертский, на р. Бисерте, прав. притоке р. Уфы. Завод железодел. Основан в 1761 г. Демидовым, роду которого и принадлежал до 1873 г., когда был продан Перминину Показать все Бисертское общество139337723915Бывшие помещичьиПравославные, единоверцы и раскольникиРусские93—
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3271Бисертский, зав.при заводском пруде.92566320602253Церковь православная 1. Единоверческая 1. Волостное правление. Железоделательный завод 1. Лесопильня 1. Мельница 1.