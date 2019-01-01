рабочий посёлок Бисерть, рабочий посёлок Бисерть, Бисертский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Бисерть

Бисертский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Бисертская волость
989. Бисертский завод, село заводское бывшее владельческое, при пруде и рч. Бисерте, дворов 844, жителей 4691, церковь православная, церковь единоверческая, школа, железо Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Бисертская волость
село Бисертский завод
Пермская губерния, Красноуфимский уезд
завод Бисертский

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Нижнесергинский район
487368Бисертьпгт56°51'с.ш.59°03'в.д.O-40-119

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Бисертский
65759000051рп Бисертьрабочий поселок

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Бисертская волость
1) зав. Бисертский, на р. Бисерте, прав. притоке р. Уфы. Завод железодел. Основан в 1761 г. Демидовым, роду которого и принадлежал до 1873 г., когда был продан Перминину Показать все Бисертское общество139337723915Бывшие помещичьиПравославные, единоверцы и раскольникиРусские93

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Красноуфимский уезд
3271Бисертский, зав.при заводском пруде.92566320602253Церковь православная 1. Единоверческая 1. Волостное правление. Железоделательный завод 1. Лесопильня 1. Мельница 1.
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