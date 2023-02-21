Щепетильников Василий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щепетильников Василий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1872 и 1884

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Щепетильников Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Щепетильникова Анфиса Дмитриевна

Рождение ребёнка
29.09.1863

Дочь: Зудова Юлия Васильевна

Мать ребёнка: Щепетильникова Анфиса Дмитриевна

Цивильск, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щепетильникова Анфиса Дмитриевна

Смерть
Между 1872 и 1884
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