Щепетильников Василий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1872 и 1884
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Щепетильников Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Щепетильникова Анфиса Дмитриевна
Рождение ребёнка
29.09.1863
Дочь: Зудова Юлия Васильевна
Мать ребёнка: Щепетильникова Анфиса Дмитриевна
Цивильск, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1872 и 1884