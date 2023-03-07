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Тиханычев Матвей Гаврилович

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

25.03.1865 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о смерти
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Тиханычев Александр Матвеевич

Мать ребёнка: Тиханычева Акилина Трофимовна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке
Рождение ребёнка
03.09.1865 ст.

Дочь: Запащикова Елизавета Матвеевна

Мать ребёнка: Тиханычева Акилина Трофимовна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-1
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тиханычев Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Тиханычева Акилина Трофимовна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тиханычева Акилина Трофимовна

Смерть
25.03.1865 ст.
Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-1 Умер от тифозной горячки
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