Тиханычев Матвей Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1831
Дата смерти25.03.1865 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Вычислено по записи о смерти
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Тиханычев Александр Матвеевич
Мать ребёнка: Тиханычева Акилина Трофимовна
Вычислено по записи о браке
Рождение ребёнка
03.09.1865 ст.
Дочь: Запащикова Елизавета Матвеевна
Мать ребёнка: Тиханычева Акилина Трофимовна
ГАНО 504-18-1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тиханычев Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Тиханычева Акилина Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.03.1865 ст.
ГАНО 504-18-1 Умер от тифозной горячки