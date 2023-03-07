Запащикова (Тиханычева) Елизавета Матвеевна
Место рождения
Дата рождения03.09.1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1865 ст.
ГАНО 504-18-1
Бракосочетание
09.02.1894 ст.
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
06.12.1894 ст.
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Запащиков Алексей Федорович
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
22.12.1896 ст.
Сын: Запащиков Петр Алексеевич
Отец ребёнка: Запащиков Алексей Федорович
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
18.08.1899 ст.
Дочь: Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Запащиков Алексей Федорович
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
27.06.1901 ст.
Сын: Запащиков Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Запащиков Алексей Федорович
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
03.11.1904 ст.
Сын: Запащиков Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Запащиков Алексей Федорович
ГАНО 504-18-4
Смерть
Неизвестно