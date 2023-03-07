Запащикова (Тиханычева) Елизавета Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Запащикова (Тиханычева) Елизавета Матвеевна

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

03.09.1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1865 ст.

Отец: Тиханычев Матвей Гаврилович

Мать: Тиханычева Акилина Трофимовна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-1
Бракосочетание
09.02.1894 ст.

Муж: Запащиков Алексей Федорович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
06.12.1894 ст.

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Запащиков Алексей Федорович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
22.12.1896 ст.

Сын: Запащиков Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Запащиков Алексей Федорович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
18.08.1899 ст.

Дочь: Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Запащиков Алексей Федорович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
27.06.1901 ст.

Сын: Запащиков Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Запащиков Алексей Федорович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
03.11.1904 ст.

Сын: Запащиков Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Запащиков Алексей Федорович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Смерть
Неизвестно
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