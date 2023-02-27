Запащиков Алексей Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: Запащиков Федор Прокофьевич
Мать: не указана
Вычислено по записи о браке.
Бракосочетание
09.02.1894 ст.
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
06.12.1894 ст.
Дочь: (Запащикова) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Запащикова (Тиханычева) Елизавета Матвеевна
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
22.12.1896 ст.
Сын: Запащиков Петр Алексеевич
Мать ребёнка: Запащикова (Тиханычева) Елизавета Матвеевна
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
18.08.1899 ст.
Дочь: (Запащикова) Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Запащикова (Тиханычева) Елизавета Матвеевна
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
27.06.1901 ст.
Сын: Запащиков Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Запащикова (Тиханычева) Елизавета Матвеевна
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
03.11.1904 ст.
Сын: Запащиков Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Запащикова (Тиханычева) Елизавета Матвеевна
ГАНО 504-18-4
Смерть
Неизвестно