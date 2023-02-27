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Запащиков Алексей Федорович

Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Запащиков Федор Прокофьевич

Мать: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке.
Бракосочетание
09.02.1894 ст.

Жена: Запащикова (Тиханычева) Елизавета Матвеевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
06.12.1894 ст.

Дочь: (Запащикова) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Запащикова (Тиханычева) Елизавета Матвеевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
22.12.1896 ст.

Сын: Запащиков Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Запащикова (Тиханычева) Елизавета Матвеевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
18.08.1899 ст.

Дочь: (Запащикова) Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Запащикова (Тиханычева) Елизавета Матвеевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
27.06.1901 ст.

Сын: Запащиков Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Запащикова (Тиханычева) Елизавета Матвеевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
03.11.1904 ст.

Сын: Запащиков Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Запащикова (Тиханычева) Елизавета Матвеевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Смерть
Неизвестно

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