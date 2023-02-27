Запащиков Федор Прокофьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1804
Дата смерти21.09.1898 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Запащиков Прокофий
Мать: не указана
Предположительно в Винах. Вычислено по дате смерти, приблизительно.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Запащикова) Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Запащиков Алексей Федорович
Мать ребёнка: не указана
Вычислено по записи о браке.
Рождение ребёнка
Около 1864
Мать ребёнка: не указана
вычислено по записи о браке. неразборчиво
Смерть
21.09.1898 ст.
ГАНО 504-18-3