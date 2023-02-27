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Запащиков Федор Прокофьевич

Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

21.09.1898 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Запащиков Прокофий

Мать: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Предположительно в Винах. Вычислено по дате смерти, приблизительно.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Запащикова) Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Запащиков Алексей Федорович

Мать ребёнка: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке.
Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Запащиков Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
вычислено по записи о браке. неразборчиво
Смерть
21.09.1898 ст.
Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3

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