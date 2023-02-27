Запащиков Прокофий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Запащиков Федор Прокофьевич
Мать ребёнка: не указана
Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Предположительно в Винах. Вычислено по дате смерти, приблизительно.
Смерть
Неизвестно