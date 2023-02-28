Тиханычева Акилина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТиханычева Акилина Трофимовна

Тиханычева Акилина Трофимовна

avatar

Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

21.03.1895 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о смерти
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Тиханычев Александр Матвеевич

Отец ребёнка: Тиханычев Матвей Гаврилович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке
Рождение ребёнка
03.09.1865 ст.

Дочь: Запащикова Елизавета Матвеевна

Отец ребёнка: Тиханычев Матвей Гаврилович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-1
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тиханычев Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Тиханычев Матвей Гаврилович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тиханычев Матвей Гаврилович

Смерть
21.03.1895 ст.
Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3 Умерла от старости
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close