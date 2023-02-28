Тиханычева Акилина Трофимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825
Дата смерти21.03.1895 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Вычислено по записи о смерти
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Тиханычев Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Тиханычев Матвей Гаврилович
Вычислено по записи о браке
Рождение ребёнка
03.09.1865 ст.
Дочь: Запащикова Елизавета Матвеевна
Отец ребёнка: Тиханычев Матвей Гаврилович
ГАНО 504-18-1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тиханычев Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Тиханычев Матвей Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.03.1895 ст.
ГАНО 504-18-3 Умерла от старости