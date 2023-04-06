Тиханычев Александр Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Вычислено по записи о браке
Бракосочетание
11.02.1891 ст.
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
23.12.1891 ст.
Сын: Тиханычев Василий Александрович
Мать ребёнка: Тиханычева Елизавета Ефимовна
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
11.02.1894 ст.
Сын: Тиханычев Алексей Александрович
Мать ребёнка: Тиханычева Елизавета Ефимовна
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
26.03.1896 ст.
Сын: Тиханычев Иван Александрович
Мать ребёнка: Тиханычева Елизавета Ефимовна
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
17.06.1897 ст.
Дочь: Александра Александровна
Мать ребёнка: Тиханычева Елизавета Ефимовна
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
24.01.1900 ст.
Сын: Тиханычев Григорий Александрович
Мать ребёнка: Тиханычева Елизавета Ефимовна
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
06.01.1903 ст.
Дочь: Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Тиханычева Елизавета Ефимовна
Рождение ребёнка
23.06.1905 ст.
Дочь: Ольга Александровна
Мать ребёнка: Тиханычева Елизавета Ефимовна
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
14.11.1907 ст.
Сын: Тиханычев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Тиханычева Елизавета Ефимовна
ГАНО 504-18-4
Смерть
Неизвестно