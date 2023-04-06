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Тиханычев Александр Матвеевич

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Тиханычев Матвей Гаврилович

Мать: Тиханычева Акилина Трофимовна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке
Бракосочетание
11.02.1891 ст.

Жена: Тиханычева Елизавета Ефимовна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
23.12.1891 ст.

Сын: Тиханычев Василий Александрович

Мать ребёнка: Тиханычева Елизавета Ефимовна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
11.02.1894 ст.

Сын: Тиханычев Алексей Александрович

Мать ребёнка: Тиханычева Елизавета Ефимовна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
26.03.1896 ст.

Сын: Тиханычев Иван Александрович

Мать ребёнка: Тиханычева Елизавета Ефимовна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
17.06.1897 ст.

Дочь: Александра Александровна

Мать ребёнка: Тиханычева Елизавета Ефимовна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
24.01.1900 ст.

Сын: Тиханычев Григорий Александрович

Мать ребёнка: Тиханычева Елизавета Ефимовна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
06.01.1903 ст.

Дочь: Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Тиханычева Елизавета Ефимовна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
23.06.1905 ст.

Дочь: Ольга Александровна

Мать ребёнка: Тиханычева Елизавета Ефимовна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
14.11.1907 ст.

Сын: Тиханычев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Тиханычева Елизавета Ефимовна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Смерть
Неизвестно
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