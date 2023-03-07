Кубенский Иван Макарович
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смерти12.08.1790 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Рождение ребёнка
1751
Сын: Кубенский Василий Иванович
Мать ребёнка: Кубенская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Кубенская Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Кубенская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1755
Мать ребёнка: Кубенская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Кубенский Максим Иванович
Мать ребёнка: Кубенская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
17.03.1762 ст.
Сын: Ржаницын Алексей Иванович
Мать ребёнка: Кубенская Мария Ивановна
Работа или профессия
1766
Пономарь Христорождественской Кубеницкой церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Кубенская Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Кубенская Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кубенская Мария Ивановна
Смерть
12.08.1790 ст.