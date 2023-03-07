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Кубенский Иван Макарович

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Место рождения

Андрюково, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд

Дата рождения

1720

Дата смерти

12.08.1790 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Кубенский Макар Леонтьевич

Мать: Кубенская Матрона Абрамовна

Андрюково, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1751

Сын: Кубенский Василий Иванович

Мать ребёнка: Кубенская Мария Ивановна

Андрюково, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Кубенская Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Кубенская Мария Ивановна

Андрюково, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1755

Сын: Кубенский Федор Иванович

Мать ребёнка: Кубенская Мария Ивановна

Андрюково, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1757

Сын: Кубенский Максим Иванович

Мать ребёнка: Кубенская Мария Ивановна

Андрюково, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
17.03.1762 ст.

Сын: Ржаницын Алексей Иванович

Мать ребёнка: Кубенская Мария Ивановна

Андрюково, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд
Работа или профессия
1766
Андрюково, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд
Пономарь Христорождественской Кубеницкой церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Кубенская Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Кубенская Мария Ивановна

Андрюково, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кубенская Мария Ивановна

Смерть
12.08.1790 ст.
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