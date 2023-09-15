Кубенский (Ржаницын) Макар Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1686
Дата смерти04.09.1761 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686
Отец: Ржаницын Леонтий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1720
Мать ребёнка: Кубенская Матрона Абрамовна
Рождение ребёнка
1721
Дочь: Кубенская Мария Макаровна
Мать ребёнка: Кубенская Матрона Абрамовна
Рождение ребёнка
1735
Сын: Кубенский Тимофей Макарович
Мать ребёнка: Кубенская Матрона Абрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.09.1761 ст.