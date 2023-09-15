Кубенский (Ржаницын) Макар Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубенский (Ржаницын) Макар Леонтьевич

Место рождения

Андрюково, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд

Дата рождения

1686

Дата смерти

04.09.1761 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686

Отец: Ржаницын Леонтий Иванович

Мать: не указана

Андрюково, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1720

Сын: Кубенский Иван Макарович

Мать ребёнка: Кубенская Матрона Абрамовна

Андрюково, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1721

Дочь: Кубенская Мария Макаровна

Мать ребёнка: Кубенская Матрона Абрамовна

Рождение ребёнка
1735

Сын: Кубенский Тимофей Макарович

Мать ребёнка: Кубенская Матрона Абрамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кубенская Матрона Абрамовна

Смерть
04.09.1761 ст.
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