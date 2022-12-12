Кубенская Матрона Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1694
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1720
Отец ребёнка: Кубенский Макар Леонтьевич
Андрюково, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1721
Дочь: Кубенская Мария Макаровна
Отец ребёнка: Кубенский Макар Леонтьевич
Рождение ребёнка
1735
Сын: Кубенский Тимофей Макарович
Отец ребёнка: Кубенский Макар Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно