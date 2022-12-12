Кубенская Матрона Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКубенская Матрона Абрамовна

Кубенская Матрона Абрамовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1694

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1720

Сын: Кубенский Иван Макарович

Отец ребёнка: Кубенский Макар Леонтьевич

Андрюково, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1721

Дочь: Кубенская Мария Макаровна

Отец ребёнка: Кубенский Макар Леонтьевич

Рождение ребёнка
1735

Сын: Кубенский Тимофей Макарович

Отец ребёнка: Кубенский Макар Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кубенский Макар Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close