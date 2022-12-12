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Ржаницын Леонтий Иванович

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Место рождения

Андрюково, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд

Дата рождения

1658

Дата смерти

1691

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1658

Отец: не указан

Мать: не указана

Андрюково, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1680

Сын: Ржаницын Федор Леонтиевич

Мать ребёнка: не указана

Андрюково, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1686

Сын: Кубенский Макар Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Андрюково, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Андрюково, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд
Дьячок Христорождественской Кубенецкой церкви Кадниковского уезда.
Смерть
1691
Андрюково, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд
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