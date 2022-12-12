Ржаницын Леонтий Иванович
Место рождения
Дата рождения1658
Дата смерти1691
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1658
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1680
Сын: Ржаницын Федор Леонтиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1686
Сын: Кубенский Макар Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок Христорождественской Кубенецкой церкви Кадниковского уезда.
Смерть
1691