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Кубенская Мария Ивановна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Кубенский Василий Иванович

Отец ребёнка: Кубенский Иван Макарович

Андрюково, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Кубенская Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Кубенский Иван Макарович

Андрюково, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1755

Сын: Кубенский Федор Иванович

Отец ребёнка: Кубенский Иван Макарович

Андрюково, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1757

Сын: Кубенский Максим Иванович

Отец ребёнка: Кубенский Иван Макарович

Андрюково, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
17.03.1762 ст.

Сын: Ржаницын Алексей Иванович

Отец ребёнка: Кубенский Иван Макарович

Андрюково, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Кубенская Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Кубенский Иван Макарович

Андрюково, Рождественско-Фроловская волость, Кадниковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кубенский Иван Макарович

Смерть
Неизвестно
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