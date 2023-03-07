Кубенская Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Кубенский Василий Иванович
Отец ребёнка: Кубенский Иван Макарович
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Кубенская Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Кубенский Иван Макарович
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Кубенский Иван Макарович
Рождение ребёнка
1757
Сын: Кубенский Максим Иванович
Отец ребёнка: Кубенский Иван Макарович
Рождение ребёнка
17.03.1762 ст.
Сын: Ржаницын Алексей Иванович
Отец ребёнка: Кубенский Иван Макарович
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Кубенская Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Кубенский Иван Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно